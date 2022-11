Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

El Picnic Fest del 2021 fue todo un éxito, el festival de música logró ampliar sus fechas y tuvo 2 días trayendo artistas del momento como Ferxxo, Eladio Carrion, Dalex, Jhay Cortez y Farruko, además sumando artistas como T Pain, Juanes, Julita Venegas y Zoé.

Ahora para el 2022 se espera que el festival llegue a un nivel más alto y desde hace unos meses sus productores han avisado que llegarán grandes artistas, tanto de reggaeton como de otros géneros.

El line up oficial saldrá el 15 de noviembre, donde se conocerán los artistas invitados, sin embargo con un vídeo de expectativa muy bien elaborado, Picnic da una pincelada a sus seguidores de quienes vendrán.

Algunos nombres están muy fáciles de encontrar como el de Cypress Hill quienes con su Tequila Sunrise son una marca registrada en el mundo del entretenimiento.

Mora uno de los artistas revelación del 2021, también sería de los elegidos, ya que en el video se ve a una joven comer de esta fruta.

Otros artistas parecen estar un poco más difíciles de notar, como es el caso de Café Tacvba que los fans lo relacionan con el café en chorreador que sale en el video, en esta misma escena sale un Cadillac rosa, lo que los fans aseguran que vendrían los Fabulosos Cadillacs.

Ryan Castro el colombiano que se pegó con su canción Jordan, sería otro de los invitados.

Algunos fans han hilado aún más profundo y ven que el mono que sale al inicio del video podría significar que vendrían Artic Monkeys.

Lo cierto es que en el audiovisual hay 7 artistas escondidos que serían una banda anglo, dos artistas urbanos, una banda de hip hop, dos bandas de rock en español y una banda alternativa anglo… ¿Podrá ser Incubus por lo dedos hundidos en la arena como referencia a su canción Wish You Where Here?

En total son 7 artistas que están en las pistas de este video, que se conocerán hasta el 15 de noviembre.