La participación por parte de los costarricenses en el Campeonato Centroamericano Mayor de Tenis de Mesa en San Salvador, ha dejado resultados positivos. Una tica ganó el oro.

Repretel.com informó que la delegación costarricense logró llegar por primera a una final de un Campeonato Centroamericano Mayor de tenis de mesa, desde hace 15 años.

También, que en equipos, los varones se llevaron la medalla de plata, luego de avanzar como primeros de grupo, vencer a los anfitriones y caer contra México en la final.

En el caso de las féminas, perdieron en dos de sus encuentros, pero derrotaron a El Salvador y por ello se llevaron la medalla de bronce.

Tica gana medalla de Oro

Ayer llegó una de las mejores noticias, Lucía Zavaleta, de 16 años se proclamó campeona del torneo, en la categoría mayor.

Marca un hito en la historia en el tenis de mesa nacional e centroamericano, al ser la primera costarricense en conseguirlo. Además de ser la primera atleta mujer centroamericana en ganar un título regional de esta índole.

“Cuando me dijeron eso (párrafo anterior), muchísimo más orgullo. Todos están demasiado emocionados, mi hermano no había dormido en toda la noche, él me dijo que tenía un presentimiento, mi papá lloró, mi mamá también, me dijo que estaba afuera de la iglesia rezando”, comentó Zavaleta, sobre el apoyo familiar en la distancia.

La final no fue nada fácil para la joven, ya que a inició el juego con un resultado adverso de 2-0, ante la mexicana Marbella Aceves.

Pero luego de que pasaron los sets, pudo reponerse y empatar el encuentro, hasta finalmente llevarse la victoria con un 2-4.

Con la victoria en el campeonato de tenis de mesa, ganó el derecho de estar presente en la Copa Panamericana, donde estarán las mejores ochos tenismesistas de América.

Resaltaron que la tica mostró madurez y experiencia en los momentos importantes. Parte de estos atributos los fue consiguiendo gracias a su participación en la Liga Francesa de Tenis de Mesa, la temporada pasada.