Información exclusiva de Noticias Repretel revela detalles del femicidio de Kimberly Araya Granados de 33 años de edad.

Un ataque de celos es la principal hipótesis que manejan las autoridades judiciales y por eso señalan al esposo, apellidos Pérez Mena de 39 años como el único sospechoso del asesinato.

Detalles brindados a Noticias Repretel muestran los últimos mensajes intercambiados a través de WhatsApp entre Kimberly y su esposo.

Esposo: ¿Usted qué?

¿Usted qué? Kimberly: Voy en el bus, ni me espere

Información dada a Noticias Repretel.

Además, el esposo habría dicho a un amigo cercano, quien fue entrevistado por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), que había amenazado a Kimberly.

“Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa.” indicó el hombre de apellidos Pérez Meza.

El esposo de Kimberly Araya Granados había dicho a las autoridades que no tenían problemas de pareja, sin embargo, testigos aseguran otra cosa.

Testigos aseguran que divorcio era un tema constante entre ambos

Una versión de los testigos indica que ellos discutían a menudo y hablaban de divorciarse, algo que el hombre quería.

“Ellos discutían, se escuchaba desde mi casa que hablaban de separarse, pero no lo hacían por los hijos. Creo que las discusiones eran por celos. Él le había dicho que se quería separar, pero que le diera tiempo a diciembre por los hijos, ya que él se encargaba de llevarlos y traerlos a la escuela porque estaba trabajando en Uber” indicó una testigo del caso.

Otra versión de testigos indica que el hombre sería infiel a Kimberly y por esa razón, ella se alejaba de Pérez.

“Kimberly decía que tenía problemas con el esposo, que ella se daba cuenta que él salía con otras (mujeres), que por eso empezó a tener problemas con el esposo y a dejar de quererlo” dice un testigo del caso.

La relación entre Kimberly Araya Granados y Pérez estaba rota, según indican los testigos del caso; eso motivaba a que el divorcio fuera un tema constante.

“No era reciente, sino que había pasado en los años de matrimonio, comentó que quería dejarlo, pero que tenía hijos, que ocupaba dinero y carro, que tenía que pasar tres años para eso (el divorcio)” indicó un testigo.

Así se habría dado el asesinato de Kimberly

Un informe del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detalla el recorrido de Kimberly antes y después de ser asesinada.

Según el OIJ, Kimberly salió de su lugar de trabajo en El Coyol de Alajuela a las 4:00 p.m. y su jefa la llevó hacia un condominio en San Rafael de Alajuela.

De ahí, Kimberly abordó un Uber y la llevó a un bar restaurante en Belén de Heredia, donde se encontró con una amistad.

En ese mismo cantón, Kimberly y su amigo compartieron tiempo en un lugar, el cual no se detalló, pero según el OIJ, duraron unas dos horas en el sitio.

La amistad llevó a Araya al parque de Los Ángeles en Heredia, donde Kimberly abordó un Uber a su vivienda y llegó a eso de las 10:00 p.m.

Para el OIJ, el esposo de Kimberly la estaba esperando en su casa; en algún lugar le dio muerte y la montó a la parte trasera del carro.

A Kimberly la taparon con una manta para evitar ser vista y el aparentemente, el esposo se dirigió al sector de Ventanas, en el Parque Nacional Braulio Carrillo, en la Ruta 32.

Según el OIJ, el esposo tiró el cuerpo al barranco de la Ruta 32, para regresar a la casa y al día siguiente, poner la denuncia ante el Organismo.

Esposo habría regresado al lugar para verificar si se veía el cadáver

Según el Organismo de Investigación Judicial, el esposo visitó dos veces el sitio de Ventanas, en la Ruta 32.

La primera, habría sido para ir a tirar el cuerpo de Kimberly, pero supuestamente hubo otra ocasión en la que el esposo visitó el sitio.

Se trataría del propio viernes 19 de abril a las 9:00 a.m., donde se acercó para ver si el cadáver de Kimberly se veía desde la orilla de la carretera.

La alerta del hallazgo del cuerpo se dio dos kilómetros después del peaje de la Ruta 32, en dirección a Guápiles, según indicó el OIJ.

Cabe destacar que este viernes, equipo de investigación del OIJ y el Cuerpo de Bomberos concentraron la búsqueda de Kimberly en esa zona.

