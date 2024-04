El esposo de Kimberly Araya Granados, una madre de tres hijos cuyo cuerpo se encontró en el Cerro Zurquí, habría amenazado de muerte a la mujer.

Según comentan testigos cercanos a la víctima, ellos aseguran que el esposo de Kimberly la amenazó de muerte si ella se separaba de él.

“Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa.” apunta la investigación judicial.

A partir de la 1:00 p.m. de este sábado, se realizará una audiencia contra el esposo de Kimberly para conocer su situación judicial.

El esposo de Kimberly, un hombre de apellidos Pérez Meza de 39 años de edad, es el principal y único sospechoso del crimen.

Según mencionó la Fiscalía, se solicitará prisión preventiva para el esposo de la mujer y pedirán medidas cautelares en contra de Pérez.

Cuerpo de Kimberly apareció este viernes

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) encontró el cuerpo de Kimberly Araya Granados, quien estaba desaparecida desde hace una semana.

Según confirmó la oficina de prensa de la institución, el cuerpo se encontró en el Cerro Zurquí, específicamente en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

La alerta se dio dos kilómetros después del peaje de la Ruta 32, en dirección a Guápiles, según indicó el OIJ.

Cabe destacar que este viernes, equipo de investigación del OIJ y el Cuerpo de Bomberos concentraron la búsqueda de Kimberly en esa zona.

Al medio día, Randall Zúñiga, director del OIJ, indicó que encontraron indicios que los hizo llegar a la zona para intentar localizar a Kimberly.

Kimberly Araya Granados era madre de tres hijos, de 3, 9 y 11 años respectivamente, y tenía 33 años de edad.

Lea también: Esposo de Kimberly Araya será investigado por femicidio | Repretel