La Fiscalía de Heredia solicitó un año de prisión preventiva en contra del esposo de Kimberly Araya Granados, sospechoso de asesinato, el pasado jueves 18 de abril en San Luis de Santo Domingo de Heredia.

Finalmente se confirmó lo acordado, un año de prisión, como medida preventiva, para ir avanzado en la investigación y encontrar los culpables de atroz hecho.

El caso ha conmocionado a todo el territorio nacional y más porque Araya tenía 33 años y era madre de tres hijos. Lamentablemente ya ellos no tendrán un figura materna.

El principal sospechoso de cometer el asesinato y lanzar el cuerpo cerca del peaje de Ruta 32, sería el esposo, de apellidos Pérez Meza, de 39 años.

Según apunta informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Pérez no habría tenido problemas en acabar con la vida de su pareja, en caso de infidelidad.

“Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa.”, en una conversación con un testigo.

Última conversación entre Kimberly y su esposo

Pérez aseguró que el día de su asesinato tuvo un última conversación con la víctima, por medio de Whastapp.

Esposo: ¿Usted qué?

¿Usted qué? Kimberly: Voy en el bus, ni me espere

Una versión del testigo asegura que Pérez le era infiel a Araya

“Kimberly decía que tenía problemas con el esposo, que ella se daba cuenta que él salía con otras (mujeres), que por eso empezó a tener problemas con el esposo y a dejar de quererlo” dice un testigo del caso.

La relación entre Kimberly Araya Granados y Pérez estaba rota, según indican los testigos del caso; eso motivaba a que el divorcio fuera un tema constante.

“No era reciente, sino que había pasado en los años de matrimonio, comentó que quería dejarlo, pero que tenía hijos, que ocupaba dinero y carro, que tenía que pasar tres años para eso (el divorcio)” indicó un testigo.

La principal hipótesis del asesinato es un ataque de celos.

