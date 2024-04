El esposo de Kimberly Araya Granados, una madre de tres hijos cuyo cuerpo encontraron el día de ayer en el Cerro Zurquí, deberá pasar un año en prisión preventiva por el presunto asesinado de su pareja.

Según informó la Fiscalía, en la audiencia realizada este sábado, se le impuso un año de prisión preventiva al hombre de apellidos Pérez Meza, de 39 años de edad por ser el principal sospechoso de cometer el crimen.

Pérez Meza, en apariencia, había amenazado tiempo atrás a Kimberly con matarla si se separaban como pareja y si estaba con otra persona.

“Si me doy cuenta de que Kimberly se va con otro hombre, la mato. Ya hablé con mi hermana para que se encargue de los chiquitos. Si voy a la cárcel no me importa.” apunta la investigación judicial.

La Fiscalía había solicitado un año de cárcel preventiva contra Pérez Meza, plazo que terminó siendo admitido por los jueces.

