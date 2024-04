Ayer la argentina Nicki Nicole lanzó una canción para el artista Peso Pluma.

Recordar que hace unos meses en fecha de Super Bowl, en las celebraciones del evento, encontraron al mexicano con otra mujer, mientras que su pareja se presentaba en Costa Rica, en el festival Picnic.

Captan a Peso Pluma agarrado de manos con una mujer misteriosa en Las Vegas



Al mismo tiempo, Nicki Nicole borró todas las fotos con el en su Instagram pic.twitter.com/GCtBpfDhRr — carloxx iván (@itscarlosivan) February 13, 2024

Unas horas después del show, lejos del joven artista, Nicole emitió este mensaje en redes sociales.

“El respeto, es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto, yo ahí no me quedo, yo de ahí me voy“, comentaba Nicole, en sus historias de Instagram.

Canción de Nicki Nicole

Algunas de las frase más destacadas de Nicki Nicole en la canción:

“Suerte encontrándome en otros ojos verdes, pero es que yo sacaba lo mejor de ti, y te diste cuenta el día que me fui, quién vas a engañar, a quién le vas a mentir, diciendo que no me extrañas“

“Sé que estás con otra pero pensando en mí y le das los besos que algún día te di“

“Sé que te molesta que cuando me llamas no hay respuesta y que pa’ olvidarte no hizo falta alcohol ni fiesta, te duele que pa mí seas pasado y que vos me pienses cada vez que con ella te acuestas“.

Pero Nicki Nicole no se quedó solo con eso, compartió esta publicación, dando a entender lo mucho que le gustó darlo a conocer al público.