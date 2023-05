El portero costarricense Keylor Navas lleva doce años sin jugar la Copa Oro con la selección nacional.

Y parece que esta edición será una más, especialmente porque Keylor tuvo que salir de cambio el sábado anterior, debido a una lesión.

Sin embargo, el técnico Luis Fernando Suárez visitó a Navas en Inglaterra y dio a conocer lo que hablaron en una charla que tuvieron.

“Lo vi tranquilo y protagonista en su equipo, me parece que era algo que necesitaba” comenzó diciendo Suárez.

“Hablamos sobre la situación de estar en la Copa Oro y él me dijo que quiere estar, lastimosamente se dio una lesión durante el pasado fin de semana, pero estoy en contacto con él.”

“Me dijo que está con una serie de exámenes para ver los tiempos de recuperación y poder ser parte del equipo en la próxima Copa Oro, pero lógicamente debemos esperar la evolución de su lesión.” dijo el técnico nacional.

Sobre Christopher Núñez

El técnico colombiano también se refirió a la situación de Christopher Núñez, quien actualmente juega en Grecia, específicamente en el PAS Lamia.

Luis Fernando Suárez fue honesto al indicar que tiene deseos de seguir observando a estos dos jugadores, por lo que trabaja en la posibilidad de que, tanto Campos como Núñez, se puedan unir a los trabajos de la Tricolor en los fogueos del mes de junio y/o la Copa Oro.”Las conversaciones que tuve con su director deportivo y su entrenador fueron siempre de hablar bien de él, entonces es alguien que está haciendo quedar bien a Costa Rica.” dijo Suárez.

Sobre Diego Campos

Diego Campos, actual jugador del Degerfors IF de Suecia, también conversó con Suárez.

“Lastimosamente no lo pude ver jugar, pero recogí muchos datos de él. Estuvimos conversando y tiene muchas ganas de estar en la Selección, incluso como sabía que no he podido ver sus partidos me tenía una gran cantidad de material audiovisual donde él juega, por lo que junto a mi cuerpo técnico ya lo estamos analizando.”

