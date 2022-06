Alex Hoyer dio una entrevista en el programa Ventaneando, donde proclamó su amor por Danna Paola, con quien confirmó su noviazgo hace unos meses. Hoyer, solo tuvo halagos para la cantante y actriz. “La verdad es que estoy viviendo un momento súper bonito, en todos los aspectos de mi vida. En el amor, estoy viviendo un amor súper real, genuino como nunca antes lo había experimentado”, explicó.

El cantante además se deshizo en halagos sobre Danna Paola a quien describió como “una mujer increíble” y aseguró que le ha influido mucho positivamente. “Como mujer la verdad es que es una mujer increíble, la verdad, muchos la conocen de muchos años, pero ver la manera en la que trabaja, lo trabajadora que es por lo que hace, todo lo hace con mucho amor y eso es algo de lo que me contagió, yo antes estaba muy desconectado de lo que hacía, la verdad, lo hacía por mi trabajo, Danna me enseñó a conectar el alma con lo que estoy haciendo”, aseguró.

Danna Paola y Alex Hoyer fueron descubiertos en Ibiza hace un año. (Foto: Gtres).

Asimismo, dijo que es muy inteligente, valiente y afirmó que admira sus “agallas para enfrentar las cosas”. No obstante, expresó que para ellos es muy importante mantener su relación en la privacidad. “La cuidamos muchísimo la vamos a seguir cuidando, porque nos importa muchísimo esa parte, de mantenerlo también nuestro, porque una vez que lo haces demasiado público, creo que es difícil después recuperarlo”, explicó el cantante. Cabe mencionar que Álex Hoyer tiene una cación llamada “Dementes”, en la que Danna Paola fue su musa. “Creo que la demencia en el amor se puede presentar bonito en muchas formas”, añadió.

La confirmación de su relación

Hace un año, Danna Paola y Alex Hoyer fueron descubiertos en un yate en Ibiza, pero no fue hasta abril de 2022 cuando confirmaron su relación. La cantante, confirmó su noviazgo con Hoyer en un encuentro con los medios de comunicación y dijo que no tenía “nada que ocultar”. “Es la primera vez que voy a hablar, para mí es algo súper privado, mantenerlo para nosotros es decisión, no es un secreto, porque obviamente no es un secreto, pero creo que ya no tengo 15 años para negar relaciones, al contrario, me enorgullece, la verdad mucho estar al lado de una persona que admiro mucho y que me admira y que crecemos todos los días y nos apoyamos”, declaró.