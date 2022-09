Zac Efron reapareció y reveló los motivos de los notables cambios en su rostro. En las últimas semanas, se especuló que el actor de “High School Musical” se habría sometido a una cirugía estética tras aparecer con un nuevo aspecto físico.

¿Qué dijo Zac Efron?

Zac Efron se mantuvo alejado de las cámaras durante los últimos meses y regresó al foco mediático por el radical cambio en sus facciones, las que habrían aumentado considerablemente en volumen.

El artista se confesó en una entrevista para la revista Men’s Health y aseguró que su nueva apariencia se debe a un accidente doméstico. Zachary David Alexander, más conocido como Zac Efron, refirió que sufrió una fractura de mandíbula y se sometió a un proceso de rehabilitación, lo que ocasionó un crecimiento en sus músculos faciales.

Zac Efron sufre de depresión

El intérprete de Troy Bolton en el musical juvenil explicó los problemas de salud que padeció durante los años 2017 y 2019. El actor sostuvo que se obsesionó con su físico luego de culminar el rodaje de la exitosa serie “Baywatch”.

El estadounidense de 34 años se sometió a un riguroso régimen de entrenamiento y dietas estrictas; debido a ello, se dislocó algunas articulaciones, se rompió ligamentos, sufrió de insomnio y entró en depresión.