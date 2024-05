Daniel Vargas anunció este sábado que sufrió de un edema, razón por la cual no podrá culminar su llegada al Monte Everest.

Vargas informó hoy que tuvo que ser llevado en helicóptero de vuelta a Katmandú, tras una infección viral, además del leve edema.

Daniel contó a repretel.com el detalle de lo ocurrido:

“El problema fue el siguiente. La Rotación de campos fue un éxito, llegué a campamento 3. Sin embargo, luego de la rotación, tener que esperar 20 días por la ventana aquí en campamento base el cuerpo se debilita al estar en altura.“

Además, el atleta costarricense informó que un médico lo vio, pero afirmó que él estaba “bien”

Hace 4 días me dio una infección viral y tuve una fiebre terrible. El médico me vio y estaba “bien” para subir, sin embargo, evidentemente no lo estaba” indicó Vargas.

Sin embargo, Daniel Vargas dejó una huella imborrable en su travesía. Preparar su cuerpo, su mente y afrontar nevadas y climas sumamente extremos no es fácil.

El costarricense se llenó de mensajes de apoyo que destacaban su lucha a lo largo de estos meses y uno de ellos, fue el de su esposa Shirley Álvarez.

Álvarez escribió:

“¿Qué son los retos si uno no arriesga? ¿Qué son los sueños si uno no va tras ellos? ¿Qué es la vida si uno no la vive haciendo lo que realmente le apasiona?“

“La valentía de vivir experiencias increíbles y la humildad de reconocer que hay situaciones que no podemos controlar es lo que nos hace grandes. Qué orgullo ver tu disciplina, pasión y entrega en toda esta travesía. Mi campeón” culminó diciendo Álvarez.

Daniel Vargas lamentó no haber logrado su objetivo y entre lágrimas dijo sentirse muy dolido, aunque dejó huella en todo el país por afrontar uno de los desafíos más difíciles de todo el mundo.