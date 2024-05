Vladimir Quesada salió a hablar luego de la derrota en el clásico nacional ante Liga Deportiva Alajuelense.

“Salimos fortalecidos, salimos increíblemente fortalecidos, entendiendo que los muchachos hicieron un gran esfuerzo”.

El técnico señaló que parecía que existieron otras fuerzas para que el equipo morado perdiera.

“Hoy parecían que había fuerzas externas a nosotros y al equipo rival, que había que perder, así se pierden los invictos”.

Vladimir Quesada confía en su afición y en que la 40 llegará con el ambiente que genera el Ricardo Saprissa.

“Esto se define en nuestro estadio, con nuestra afición, 20 mil personas que nos van a estar apoyando en todo momento”.

Quesada también señaló que Saprissa vivió el perder jugadores durante toda la temporada vivió esta realidad.

“Hoy perdemos jugadores por lesión, por expulsión, pero eso no es extraño para nosotros, durante todo el año hemos jugado así”.

Vladimir Quesada pidió que no se malinterpretara pero que sintió que el equipo rival tenía 15 jugadores en la cancha.

“Este es un equipo solidario, hoy lo mostraron en todo momento, nosotros disminuidos numéricamente, yo sentí que el rival tenía 15 jugadores, pero nosotros luchamos contra todo, ese es el ADN del Saprissa”.

Sobre la expulsión señala que no sabe lo que pasó y aseguró que lo que dicen los árbitros es santa palabra.

“Con Guzmán no sé lo que pasó, del arbitraje no quiero referirme, ellos tienen esa frase de la fe pública y todo lo que digan es santa palabra y todo lo que nos digan ellos no se cuestionan”.

Sobre los lesionados aseguró que Alvarado tuvo que ser suturado de nuevo y Paradela tendrá que pasar por lo mismo.

“Esteban está de nuevo con el médico, lo están suturando, después le tocará a Paradela. Esteban hizo un gran partido, una gran actuación, a pesar de la molestia, esperamos que para el domingo esté mejor”.

Vladimir Quesada pidió que la situación de la perdida de tiempo sea castigada siempre igual a como fue con Kevin Chamorro.

“Lo que quiero decir es que sería bueno que cuando los árbitros crean que estén perdiendo tiempo, tomen esa actitud de mostrar la amarilla, pero en el Saprissa así no son las cosas”.

Sobre las fallas de Javon East fue empático y no criticó a su jugador.

“Yo no fui delantero, pero fui futbolista, pero entiendo lo que pasa en el terreno de juego y entiendo esas situaciones, de mi parte nunca van a encontrar un reclamo, yo sé que son seres humanos y fallamos”.

Destacó el nivel de su equipo para llevar el partido y no ceder tantos goles ante las adversidades.

“Hay que estar muy ecuánime durante el terreno de juego para vivir lo que vivimos hoy en el terreno de juego”.