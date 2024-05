Joshua Navarro definió el partido de ida de la final entre Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

El generaleño definió la victoria manuda con un gol de cabeza, esto luego de estar 3 meses sin poder jugar por una lesión.

Carlos Martínez fue uno de los que mostró su alegría por el jugador #28 del equipo manudo.

“Nos alegra el triple, él no venía jugando, cuando uno no juega la pasa un poco mal, hoy entra y nos da el gane, eso nos alegra bastante y habla de la importancia de todos en el equipo”.

Jonathan Moya, goleador de Alajuelense, también tuvo palabras positivas para Joshua Navarro, destacando su trabajo para volver con el equipo.

“Me va bien en los partidos importantes, son circunstancias diferentes y sabemos que los rivales van a plantear el partido de buena forma, hoy no se me dio el gol, pero un compañero hizo un gol importante, que se lo merecía, no ha venido jugando por las lesiones y hoy se le dio y eso me alegra”.

El compañerismo en Alajuelense también lo muestra Diego Campos, quien también tuvo palabras positivas para Navarro.

“Creo que todos queremos jugar, todos estamos deseosos de entrar y marcar diferencia, esto es lo que ha construido Guima, lo podemos ver con Joshua, 18 semanas y hoy entra con fuerza y marca el gol”.

Alajuelense tendrá que esperar al domingo para ver si puede contar con todo su arsenal ofensivo con la recuperación de Fernando Lesme y Johan Venegas.