Luis Paradela fue el jugador que salió más molesto del partido contra Alajuelense, el morado terminó con un corte en su cara.

“Esto nos hace más fuerte, nosotros confiamos en lo que tenemos, ya pasó anteriormente con resultados iguales y ¿Qué pasó después? Así que nada, somos fuerte en nuestra casa”.

Señaló que Juan Gabriel Calderón condicionó el juego y que al conjunto morado no le señalaban faltas.

“Uno se molesta por estar viendo que por cualquier cosa a uno lo condicionaban y ni si quiera pitan una falta”.

Luego del corte en su cara, Luis Paradela comentó lo que le dijo el árbitro al intentar enseñarle el corte.

“Que me levantara y que si le enseñaba me iba a expulsar”.

Eso si, prefirió no referirse de manera directa a la situación arbitral y lo dejó a la interpretación de quienes vieron el juego.

“Ustedes vieron el partido y vieron lo que pasó, de nada sirve hablar de los árbitros, nosotros estamos enfocados en el partido de vuelta”.

Sobre la derrota y cómo sucedió el partido el cubano declaró que es difícil asimilarlo.

“Es difícil, pero hay que asimilarlo, al final sabíamos que podía suceder”.

También se refirió a la expulsión de Kevin Chamorro y la amarilla por perder tiempo.

“Son cosas que pasan en el fútbol, es el primer partido que a un arquero que le sacan amarilla por perder tiempo en el campeonato y después viene la jugada, son cosas que pasan en el fútbol, nos toca alentarlo porque ha sido un jugador importante durante el torneo”.

También dio su apoyo a Javon East, quien falló dos ocasiones claras de gol ante Leo Moreira.

“Son cosas que pasan en el futbol, todos fallamos, hay partidos que me ha tocado fallar a mí y después a otros, el que no va a fallar es el que no está ahí dentro, va a ser fundamental concretar la jugada, pero estaría más preocupado si no las creáramos”.

Si fue muy enérgico en mostrar su deseo de que ya se juegue el partido de vuelta en el Ricardo Saprissa.

“Ya queremos que llegue ese día, que el árbitro pite para sacar todo lo que tenemos dentro”.

Sobre como llevar el clásico manejó la línea de ambos equipos, que va a ser un juego de mucha estabilidad mental.

“Jugarlo con mucha cabeza y como siempre lo hemos jugado en el Saprissa”.