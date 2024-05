El hijo del magnate estadounidense Mark Cuban protagonizó un momento incómodo con el artista urbano Bad Bunny.

Todo ocurrió en el partido de la National Basketball Association (NBA) entre los Dallas Mavericks en contra de Oklahoma City Thunder.

El puertorriqueño estuvo en primera fila viendo el partido entre ambos equipos y al lado de Mark Cuban, quien es dueño del equipo de los Mavericks.

Cuban estaba tomándose fotos con el “Conejo Malo“, con quien estuvo disfrutando el partido completo al lado.

Sin embargo, el hijo del magnate estadounidense protagonizó el momento incómodo al rechazar la foto con Bad Bunny.

Su padre le llamó para tomarse la fotografía, pero el joven puso mala cara y negó con la cabeza la invitación de Mark para la foto.

En la grabación, que capturó el instante, da la impresión de que Bad Bunny se dio cuenta de la reacción del adolescente, pero disimuló y siguió su camino.

Posteriormente, desde la cuenta de Instagram de Bad Bunny, se difundió una imagen con el mismo chico posando junto a él.

Aunque los internautas no dudaron en verificar la imagen e indicaron que se nota que no fue el mismo día, ya que el jovencito no vestía igual.