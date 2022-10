El Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol dio a conocer las multas y sanciones que se tomaron tras disputarse el juego por la final de vuelta del Campeonato Nacional de la Primera División.

Deportivo Saprissa:

-Al jugador Aarón Cruz Esquivel se le sancionó con cuatro partidos de suspensión y una multa de 200.000°° colones de conformidad con el artículo 38 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por lanzarle una botella de agua a un aficionado.

-El club morado deberá pagar una multa de 200.000°° colones de conformidad con el artículo 32 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por incurrir en conducta incorrecta por quinta ocasión en la temporada.

Club Sport Herediano:

-Sancionar al club una multa de 300.000°° colones de conformidad con el artículo 54 inciso 9 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, ya que por segunda ocasión en la temporada no se destacan las zonas amarillas en las graderías, la multa se aumenta al doble de los establecido por estarse disputando los partidos de final.

-El equipo herediano deberá cancelar una multa de 150.000°° colones de conformidad con el artículo 55.2 inciso c) del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, por el ingreso de objetos no permitidos (bombas de humo) al estadio por parte de la afición por segunda ocasión en la temporada.

-Los florenses, club organizador, fueron sancionados con una multa de 100.000 °° colones de conformidad con el artículo 72 inciso 1 del Reglamento Disciplinario del Fútbol de la Primera División, ya que por primera ocasión en la temporada se da el lanzamiento de objetos no peligrosos por parte de los aficionados que no impactan a las personas dentro del terreno de juego.