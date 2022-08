Un impactante video se hizo viral en Chile de una fuerte turbulencia registrada en un vuelo comercial que cruzaba la cordillera de los Andes. En el registro se puede ver la angustia de los pasajeros y los fuertes movimientos que tuvieron que soportar.

El vuelo en cuestión era de la compañía Sky Airlines y el video fue registrado cuando se cruzaba las montañas desde Buenos Aires, Argentina, hacia Santiago de Chile. Entre lo que se puede escuchar en el registro uno de los pasajeros grita “¡tranquilos, tranquilos!”, y otros exclamaban y demandaban que se terminaran violentos los movimientos.

Al mismo tiempo, personal de la tripulación trataba de calmar la situación. “Estimados pasajeros, le recodamos que estamos cruzando la cordillera y deben permanecer sentados”, se escuchaba por parte de un integrante de la cabina.

Ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir. Anoche, cruzando la cordillera. La grabación no es mía, yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar. pic.twitter.com/c5aabIz7bk — P. (@srtape_) August 16, 2022

El video fue grabado por Roy Márquez y fue compartido por otra usuaria quien manifestó que “ahora que ya se me pasó la conmoción, quería compartirles este momento donde pensé que me iba a morir (…) yo estaba tomada de la mano con la niña que iba al lado mío. No nos soltamos hasta aterrizar”, dijo por medio de Twitter.

En el registro audiovisual se puede graficar la angustia de los pasajeros que se tomaban de sus manos para intentar encontrar algo de calma en ese momento.

Los usuarios de la popular red social compartieron también sus experiencias similares a esta. “Hace unas semanas también cruce la cordillera con temporal, me tocó turbulencia y pérdida abrupta de altura. Estuve a punto de jurar dejar la piscola (un trago), gracias a la habilidad de la tripulación no tuve que hacer tamaño sacrificio”, mientras que otra persona sostuvo que “yo invoqué a todas las fuerzas celestiales y recé hasta lo que no me sabía. En este caso nadie de la tripulación dijo nada, fue muy angustiante que no dijeran ‘hey, es normal, está nevando’ qué se yo”.

Comunicado

Según BioBioChile la empresa envió un comunicado informando que en ningún momento los pasajeros estuvieron en peligro. “Es importante destacar que los protocolos de vuelo se gestionaron correctamente y que en ningún momento los pasajeros estuvieron en riesgo. Para SKY la seguridad es intransable”, sostuvieron desde la empresa.

Frente a esto, Sky Airlines sostuvo que son la única aerolínea low cost en contar con altos estándares de seguridad.

“Por ello, hoy somos la única aerolínea low cost de la región que cuenta con la certificación operacional IOSA, es decir, con los más altos estándares de seguridad en la industria aérea, operando además la flota de aviones más nueva del continente”, finalizó la empresa.