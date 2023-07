El ex capitán de la selección criticó la falta de una idea de juego por parte de la tricolor.

Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Bryan Ruíz fue directo y señaló que le preocupa la falta de idea de juego que tiene la tricolor.

“Se puede perder, pero si el equipo se ve que juega bien y tiene una idea clara, pero por diferentes circunstancias no gana los partidos se puede entender, pero en estos momentos la selección no está consiguiendo los resultados y no se ve una idea clara”.

Ante estas declaraciones, uno de los nuevos capitanes de la tricolor, Kendall Waston, se refirió al tema y con mucho respeto y admiración le contestó a Bryan Ruíz.

“No me sorprende, obviamente Bryan siempre tendrá mi respeto y Bryan conoce lo que se trabaja, lo que pasa es que a veces nosotros por la desesperación tomamos esas decisiones en la cancha, hay veces que uno por las ganas se puede desordenar y ahí no se ve como un conjunto la selección”.

También Waston habló de como puede mejorar este punto de critica no solo de Bryan Ruíz, sino que es algo que ha calado en los aficionados de la tricolor.

“Siempre es una toma de decisión, si uno puede mantener un orden, vamos a tener una cercanía para llegar al objetivo y ser más claros”.