A falta de unos pocos días para que se cumpla el plazo para anunciar la lista de convocados para el Mundial de Qatar 2022, Portugal dio a conocer los jugadores que la representarán y Cristiano Ronaldo la encabeza, en lo que será la quinta Copa del Mundo de su carrera.

La Selección portuguesa ya tiene a los 26 futbolistas elegidos por Fernando Santos.

Para tratar de superar la instancia de octavos de final a la que llegó en Rusia 2018. Precisamente, en lo que podría ser la última presentación del delantero de Manchester United.

Este jueves, mediante una publicación en las redes sociales, la cuenta oficial de los Lusos presentó los jugadores seleccionados con una imagen junto a la frase: “Señoras y señores, estos son nuestros representantes elegidos que irán al Mundial de Qatar”.

𝗧𝗵𝗲 𝗖𝗛𝗢𝗦𝗘𝗡 𝗢𝗡𝗘𝗦. ⚡🇵🇹 Senhoras e senhores, estes são os nossos eleitos que vão marcar presença no @FIFAWorldCup ! 🏆 #VesteABandeira

It's 𝗢𝗙𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟: this is our squad for the @FIFAWorldCup ! 🏆 #WearTheFlag pic.twitter.com/2LwDfWrVVG

— Portugal (@selecaoportugal) November 10, 2022