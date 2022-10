Un video de joda con sus amigos, uno de ellos juega en la Serie A, terminó viralizándose en las redes.

La fama de Erling Haaland cada vez crece más y las búsquedas relacionadas a él llegan a un pasado lleno de diversión y juventud.

Haaland junto a sus amigos, Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg muestra cómo se divertía el goleador noruego.

Botheim y Sandberg también se convirtieron en jugadores profesionales de fútbol.

Acá la obra de arte del goleador del City:

¿Qué decía la parte de Haaland?

“Chicos, ¿Pueden dejar de hablar “tonterías”? Ahora sí me puse cómodo. Hablen sobre la crisis mundial, creo que es mucho más importante. Chicos, soy Lyng y todos me conocen. Soy a quien la gente puede ver en la televisión. Incluso me veo bien cuando como, así es”.

Esto era lo que decía la parte del 9 del City quien se divertía con sus amigos con videos de YouTube, incluso en el 2019 subió una fotografía a Instagram donde decía que que Flow Kingz volvió.

¿Qué fue de la vida de cada uno?

Erling Haaland sin duda fue el más exitoso llegando al Manchester City donde está destinado a romper todo los récords de goleo.

Erik Botheim logró llegar a la Serie A luego de una gran noche ante la Roma como el Bodo de Noruega, de ahí dio el salto al Salernitana donde está actualmente.

Erik Tobias Sandberg es quizás el que le ha costado más dar el salto al fútbol de elite, con 22 años juega como defensa en el Jerv de Noruega.