Shakira y Alejandro Sanz sostienen una relación de amistad desde 2005. En ese entonces protagonizaron uno de los videos más exitosos de música, La Tortura.

En las últimas horas, los rumores de un romance entre el español y la barranquillera tomaron fuerza nuevamente en los portales del corazón, así lo señaló Infobae.

Inicialmente, se habló de la inquebrantable amistad que tienen y que los llevó a participar juntos en algunos conciertos que ofreció la colombiana en España.

Invitando a su gran amigo a interpretar juntos en el escenario el éxito que los llevó a ser número uno en sus países en las principales emisoras radiales.

Sin embargo, los rumores de un romance vienen de tiempo atrás, logrando en algún punto confundir a sus fanáticos.

En algún punto de la historia se apaciguaron debido a las relaciones que sostuvo la colombiana con el argentino, Antonio de la Rúa y tiempo después, con el zaguero central del Barcelona, nuevamente han tomado fuerza.

Esta nueva versión de un romance entre el intérprete de ‘Amiga Mía’ y la barranquillera comenzó a circular debido a las afirmaciones del periodista Javier de Hoyos en el programa Socios del Espectáculo, donde señaló que el motivo por el que Shakira desea abandonar España es porque ya tendría un nuevo amor.

“Se pensaba que abrían las puertas a una reconciliación, pero está Alejandro Sanz en Miami. Él la está animando a marcharse… Ellos tienen un vínculo secreto desde hace más de quince años”, comentó el periodista en su programa.

Asimismo, De Hoyos sostuvo que el romance, aparentemente, dio sus primeros frutos cuando la pareja de artistas grabaron juntos La Tortura.

Pues quiénes estuvieron en el set comprobaron la buena química entre los dos casi que a primera vista.

Empero, en vista de los acontecimientos con Piqué, fue Sanz quien la alentó a abandonar la madre patria.

Entre las recomendaciones y consejos que le pudo haber brindado el cantautor español estarían: contratar una buena cantidad de abogados para la disputa legal por la custodia de sus hijos Sasha y Mlián, además, la división de bienes que viene por añadidura en este tipo de situaciones.

Otro de los puntos que destacan en los diferentes medios de comunicación sobre el divorcio de Shakira y Gerard Piqué es que la colombiana está muy feliz con las grabaciones de Dancing with myself.

Lo que la tendría pensando en trasladarse nuevamente a su residencia en las Bahamas o Miami, en Estados Unidos.

Pero esta situación solamente dependería de la decisión que se tome en los tribunales sobre el futuro de sus hijos y en manos de quién quedaría la custodia.

También aseguran en Chisme no like que Shakira está dispuesta a pagar dos millones de dólares con el fin de que su expareja acepte no luchar por la custodia de Milán y Sasha.

Por ahora, la barranquillera estaría a la espera de que se adelante una reunión en los próximos días para definir qué pasará con los niños.

Con información de Infobae.