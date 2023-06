Ha pasado poco más de un año desde que Shakira y Gerard Piqué anunciaron su separación.

Trece meses en los que, mientras el exfutbolista del FC Barcelona ha mantenido un perfil más bajo en cuanto a declaraciones sobre su expareja se refiere, la cantante ha ido desvelando parte de su relación.

Lo ha hecho a través de sus exitosas canciones, lo hizo en su discurso al recoger su premio Mujer del Año Billboard y también en las escasas entrevistas que ha concedido.

Ahora, la artista colombiana ha hablado de nuevo sobre la parte más íntima de su vida en una entrevista publicada este lunes en la edición en castellano de la revista People, publicación de la que es portada, pues encabeza su lista de Los 50 más bellos de 2023.

En ella, la cantante asegura que se enteró de la “traición” de Piqué en un momento particularmente duro: mientras su padre estaba ingresado en el hospital.

“[Mi papá] fue a Barcelona a consolarme cuando estaba consumida de tristeza por mi separación y estando allí, en la primera comunión de Milan, resultó gravemente herido en un accidente”, cuenta sobre su progenitor, William Mebarak, quien Shakira asegura que es su mejor amigo.

Era verano de 2022, y hacía poco que la cantante y el padre de sus dos hijos, Milan y Sasha (de 11 y 9 años, respectivamente), habían anunciado su separación tras 12 años de relación.

Y en medio de esa mediática ruptura su padre tuvo una grave crisis de salud tras sufrir una caída en su casa de Barcelona, la misma casa que se encuentra al lado de la de la suegra de Shakira, como ella misma se encargó de señalar en su éxito con Bizarrap.

“Todo se juntó, mi hogar se desmoronaba”, recuerda la cantante a la publicación. “Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI.

Pensé que no sobreviviría a tanto. [El] hombre que más he querido en mi vida, mi padre, se me iba cuando más lo necesitaba, pero no podía hablar con él ni recibir los consejos de mi mejor amigo que tanto habría necesitado”.