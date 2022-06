Shakira hace oídos sordos a todos los rumores después de anunciar su separación de Gerard Piqué y continúa disfrutando de su dulce momento profesional. Después de meses de estrenar “Te felicito” (canción que aseguran que le dedicó al futbolista), lanza “Don’t you worry” con Black Eyed Peas y David Guetta. Muchos aseguran que es otro dardo hacia su ex.

En este caso la parte más comentada hace referencia al actual estado anímico de Shakira.”Todo estará bien me siento tan viva, voy a vivir mi mejor vida. Hacer solo lo que me gusta.’Yo estaba abajo y ahora me levanté, sigo haciéndome más sabio. Entonces me doy cuenta que todo estará bien’“, canta la intérprete. Cabe mencionar que la cantante le dedicó a Piqué “Me enamoré”, de hecho en el videoclip aparece él al final.También, muchos aseguran que su más reciente éxito “Te felicito” es todo un anticipo a la crisis que tuvo con el futbolista.

Sin embargo, “Don’t you worry” también habla de no tener preocupaciones, sino conservar la vitalidad y mantener el amor propio. Dicha composición tiene la autoría no sólo de Shakira, sino también de la agrupación Black Eyed Peas y el DJ David Guetta.La canción se volvió tendencia en poco tiempo y en pocas horas ya supera las dos millones de visitas en YouTube.

Don’t you worry, nuevo tema de Shakira.

El videoclip

Los artistas han homenajeado a esta película de 2016 dirigida por Denis Villeneuve y protagonizada por la gran Amy Adams.De esta forma, al igual que la protagonista de la película, Shakira se mete en la piel de una intérprete que tiene la complicada tarea de hablar con unos extraterrestres que llegan a la tierra. La forma en la que lo consigue es haciendo lo que mejor sabe: a través de la música y el baile. La marciana que llega de otra galaxia aprende a comunicarse con la colombiana gracias a la imitación de los pasos de baile. Al final del vídeo, la mismísima Shakira se convierte en la líder de las marcianas.