Jamie Lee Curtis reconoció estar avergonzada de los prejuicios que tuvo con Ama de Armas cuando protagonizó Puñales por la espalda.“Digo esto con auténtica vergüenza. Como dijo que venía de Cuba, asumí que acababa de llegar”, explicó Curtis a la revista Elle. “Di por sentado que era una jovencita sin experiencia ni sofisticación”, reconoció.

¿Cómo fue su relación?

Sin embargo, Curtis contó que quedó impresionada por el talento de la artista. Después de este prejuicio las dos conectaron con facilidad y ella se tomó como un empeño personal ayudarle a abrirse camino y hacer contactos en Hollywood sin considerar que quizás ya los tenía. Curtis insistió en presentarle a Steven Spielberg con la finalidad de que la considerara como candidata para interpretar a María en West Side Story (2021) que acabó protagonizando Rachel Zegler.

Curtis agregó sobre De Armas: “No es tan elegante como los anuncios te hacen creer. Ella se inclina, interesada; hablar con ella es una especie de toma y daca. Es curiosa y hace muchas preguntas”.

Cómo la ayudó en “Marilyn”

Las dos actrices han forjado una gran amistad y Curtis detalló que ayudó a asesorar a Ana de Armas sobre su papel de Marilyn Monroe en “Blondie” el controvertido biopic dirigido por Andrew Dominik que se estrenará a finales de año. Tony Curtis, el padre de Jamie Lee Curtis, trabajó con Marilyn Monroe en Con faldas y a lo loco (1959), De Armas no dudó en comentar detalles con su amiga acerca de su futura interpretación.

“Me enseñó imágenes de ella caracterizada como Marilyn”, recuerda Curtis. “Tengo muchas fotos de mi padre con Marilyn y esto eran un par de fotos fijas [del rodaje de Blonde] y un vídeo sin audio de ella moviéndose. Fue muy impresionante [verla caracterizada] porque realmente era Marilyn”, declaró.

“Puñales por la espalda”

La película Puñales por la espalda contó con un elenco repleto de estrellas como Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas o Jamie Lee Curtis, entre otros muchos. Ana de Armas, consiguió con su papel de la enfermera Marta Cabrera una nominación al Globo de Oro. La película también consiguió una nominación a los Oscar en la categoría de Mejor guion original. Su éxito, hizo que ahora se esté produciendo la secuela. ‘Puñales por la espalda’ costó 40 millones de dólares y recaudó 311 millones.

Puñales por la espalda 2

No se sabe exactamente qué nueva historia se contará en la continuación, pero sí que será otra divertida película detectivesca con sabor retro. Los primeros avances del proyecto, dados en exclusiva por The Hollywood Reporter, adelantan que Rian Johnson tendrá absoluta libertad para desarrollar las tramas. El protagonista volverá a ser Daniel Craig, quien interpretará al detective Benoit Blanc. No obstante, será el único del reparto original que repita presencia ya que Ana de Armas y Jamie Lee Curtis no volverán a estar.

El rodaje de ‘Puñales por la espalda 2’ arrancó en Grecia a finales de junio de 2021 y se prolongó hasta el 13 de septiembre de este año, teniendo lugar en otras localizaciones fuera de dicho país como Serbia. No hubo ningún tipo de contratiempo durante las grabaciones de la película.