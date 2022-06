La broma ya no es sobre Jennifer López. En su nuevo documental, Halftime, la artista de múltiples guiones habla de cómo a menudo se burlaban de ella por su figura, en particular, su trasero, en los medios. “Crecí rodeada de mujeres con curvas, así que nunca me avergoncé de nada”, explica López, de 52 años, en el documental.

Pero cuando comenzó en la industria del entretenimiento, “el ideal de belleza era muy delgada, rubia, alta, sin muchas curvas“, explicó. “Fue difícil cuando crees que la gente piensa que eres una broma, como si fueras un chiste”, dijo López. “Pero terminé afectando las cosas de una manera que nunca tuve la intención de afectarlas”.

La actriz y cantante también recordó sentir que el deseo de los medios de “cubrir mi vida personal eclipsaba todo lo que estaba pasando en mi carrera“. “Simplemente tenía una autoestima muy baja“, dijo López. “Realmente creía mucho de lo que decían, que no era buena, que no era una buena cantante, que no era una buena actriz, que no era una buen bailarina. No era buena en nada. Ni siquiera pertenecía aquí. ¿Por qué no me iría?”

En una entrevista para el documental, el prometido de la estrella, Ben Affleck, recordó: “Le dije a [Jennifer] una vez: ‘¿No te molesta esto?’ Y ella dijo: ‘Soy latina, soy mujer; esperaba esto. Simplemente no lo esperas. Esperas que te traten con justicia’”. “Hubo muchas veces en las que pensé, ‘Creo que voy a renunciar'”, dijo López. “Tenía que descubrir realmente quién era yo y creer en eso y no creer en nada más”.

Halftime se estrenó en el Festival de Cine de Tribeca días después de que López aceptara el Premio Generación durante los MTV Movie & TV Awards 2022. Al subir al escenario en Barker Hangar de Los Ángeles para aceptar su trofeo dorado de palomitas de maíz, la actriz de Marry Me dijo en su emotivo discurso: “Quiero agradecer a todas las personas que me dieron esta vida. Quiero agradecer a las personas que me dieron alegría, y a los que me rompieron el corazón”.

“Los que eran verdaderos y los que me mintieron”, continuó López. “Quiero agradecer al amor verdadero, y quiero agradecer la forma en que me mentí a mí misma, porque así supe que tenía que crecer”. La estrella continuó agradeciendo “a la decepción y el fracaso por enseñarme a ser fuerte” y a sus hijos, los gemelos de 14 años Max y Emme, “por enseñarme a amar“, mientras lloraba y los vítores resonaban entre la multitud.

“Quiero agradecer a todas las personas que me dijeron, en mi cara, o cuando no estaba en la habitación, que no podía hacer esto”, agregó entre lágrimas. “Realmente no creo que pudiera haberlo hecho sin ustedes”.