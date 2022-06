Phil Foden protagonizó un nuevo escándalo: fue a la playa con su novia, ella aprovechó para revisarle el celular, no le gustó lo que vio y terminaron expulsándolos.

Phil Foden volvió a ser noticia, pero no por sus goles. El futbolista de Manchester City protagonizó un tenso momento con su novia, Rebecca Cooke, cuando esta le revisó el celular en la playa. Según el diario The Sun, el jugador inglés se fue al mar y ahí Cooke revisó su celular y no le gustó nada lo que encontró. Cuando Foden, regresó del agua, empezó la discusión que fue tan escandalosa que derivó en expulsión de ambos del balneario. Junto a ellos se fueron sus dos hijos y los padres del jugador.

“¿Crees que soy idiota? No podemos llevarte a ningún lado. Esto siempre pasa”, recriminó Rebecca. Además el medio británico publicó un video donde abandonan las instalaciones y la discusión sigue. Este muestra a Rebecca reclamándole al futbolista explicaciones mientras la pareja sigue a dos guardias de seguridad del complejo hotelero por las escaleras hasta el Hotel Glyfada Beach.

“Me pregunto por qué, amigo”, exclamó la mujer mientras recibía ayuda para subir el cochecito por las escaleras. A continuación, Phil permanece en silencio hasta una nueva frase por parte de Rebecca: “Cuéntamelo todo”. Daily Mail afirma que un testigo corroboró que escuchó a Rebecca increparle a la estrella de Manchester City que no podían salir a ningún lado “porque siempre sucede lo mismo”.

Phil Foden volvió a protagonizar una nueva polémica.

Además, uno de los testigos agregó detalles sobre este inesperado hecho. “Creo que tenía que ver con otras mujeres. Lo que parecía era que se negaba a las fotos, pero cuando las mujeres se acercaban a él era diferente”, opinó al respecto. También añadió: “Fue una pelea entre un futbolista y su novia. Ella estaba gritando y gritando. Sólo estaban aquí por el día. Todo empezó allá abajo en la playa. Fue realmente agresivo e intenso”.

Otras polémicas de Phil Foden

No es la primera polémica que protagonizó Phil Foden. El año pasado protagonizó un escándalo junto a Mason Greenwood, joven delantero del Manchester United. Los dos jugadores invitaron a unas chicas al hotel donde se alojaban con la selección de Inglaterra en Islandia, saltándose las restricciones contra el COVID-19. Como respuesta, el seleccionador Gareth Southgate lo envió directo a casa. No obstante, Foden volvió a ser convocado en noviembre y ya lleva seis partidos en la selección absoluta.