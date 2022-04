Después de años y años de rivalidad Paulina Rubio y Alejandra Guzmán sorprendían a sus fans anunciando que iniciarían “Perrísimas“, una gira juntas por Estados Unidos.

“Perrísimas“, comenzó este domingo en Florida. Las divas mexicanas, agotaron todas las entradas, pero decepcionaron a muchos fans. En redes sociales los comentarios de algunos asistentes así como de muchos amantes de su música y trayectoria no dudaron en hacer notar lo que les parecían errores.

“Todo iba muy bien pero la verdad es que las heridas no están sanadas en su totalidad porque se notó que Ale sigue teniendo algo como tipo odio mientras que Pau solo estaba tratando de no quedarse atrás”. “Sabemos que la Guzmán tiene una voz más potente que la de Pau, pero no se vale que se trate de opacar cuando es una gira de unión entre las mujeres del medio”. “Que feo que al final siguieran con sus problemas porque fue más que evidente que pasó en el escenario aunque ellas sonrían”. “No me gusta que todo el esfuerzo porque saliera la gira al cien se viniera abajo con todo lo que pasó ayer”. Estos fueron algunos de los comentarios en Twitter.

Su enemistad

La rivalidad entre Paulina Rubio y Alejandra Guzmán tiene años de historia. Tanto Rubio como Guzmán salieron con el también cantante Erik Rubín, actual esposo de Andrea Legarreta. Esto fue motivo de enfrentamiento entre ambas. La enemistad se volvió un clásico por los grandes éxitos musicales que trajo: “Mío” por parte de Paulina Rubio y su respuesta “Hey Güera” de Alejandra Guzmán.

Las dos divas se enfrentaron por el también cantante Erik Rubín. (Foto: ActitudFem)

Según Guzmán ella ya había oído rumores de que Rubín y Paulina tenían algo. Cuando lo confirmó supo que tenía que hacer algo con el asunto y de ahí que surgiera la canción:

“Siempre son güeras (rubias) yo no sé porqué. Siempre me bajan mis galanes las güeras”, declaró la rockera.