Organizaciones criminales mexicanas reclutan a exmilitares colombianos retirados especializados de combate, como francotiradores, uso de drones y otras disciplinas para entrenar a sicarios y mejorar su poder bélico.

Expertos aseguran que lo llamativo de estos perfiles es toda la experiencia que ya acumulan en distintas disciplinas.

Son engañados. Les prometen trabajos como guardaespaldas y cuando llegan son secuestrados por los narcos.

“Después él se comunica conmigo y me dice que no es el trabajo que él espera, que no fue lo que le ofrecieron”, comentó una pareja de las víctimas.

Se trata de exmilitares de alrededor de 40 años, quienes habrían estado 20 años en servicio, muchos de ellos entrenados en las guerrillas colombianas.

Fuentes de inteligencia militar revelaron a la revista Proceso, que reclutan a excombatientes para conformar unidades élite, que actúen con mayor letalidad contra cárteles rivales.

Así le sucedió a Andrés Mauricio Cáceres, un sargento que viajó a México y fue secuestrado y más tarde hallado con vida. Son reclutados por grupos de WhatsApp.