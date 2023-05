Gerard Piqué sigue dando de qué hablar y no solo por sus proyectos personales, como es el caso del torneo de fútbol llamado King’s League, sino también por su vida personal.

El exjugador del Barcelona ha estado en el foco de los lentes de los medios de comunicación desde su separación con la cantante colombiana Shakira y luego de que se confirmara su nueva relación amorosa con la española Clara Chía.

Sin embargo, ahora las declaraciones de Suzy Cortez, una modelo de OnlyFans, lo tienen en aprietos.

Suzy Cortez, conocida como ‘Miss BumBum’, es una de las modelos brasileñas más reconocidas en la plataforma OnlyFans y hace un tiempo reveló que recibió varios mensajes por parte de Gerard Piqué en donde incluso le pedía medidas de algunas partes de su cuerpo.

Así mismo, la mujer en mención reiteró que no respondió a los mensajes por parte del exdefensor catalán por respeto a Shakira, su pareja en ese entonces.

“Yo era amiga del expresidente del Barcelona, Sandro Rosell. Cuando Piqué se enteró, me pidió mi número en ese momento y me mandó un mensaje.

Cuando regresé a Brasil me mandó uno directo a mi Instagram, que se borraba todos los días, preguntándome cuándo volvería a Europa y siempre preguntándome cuánto medía el trasero”, afirmó la modelo brasileña en una charla con Diario NY.

Suzy Cortez reveló que recibió varios mensajes de muchos jugadores de la plantilla del Barcelona, pero destacó que los únicos que no le escribieron fueron el brasileño Philippe Coutinho (actualmente en Aston Villa) y el astro argentino Lionel Messi (actualmente en el PSG).

“Son grandes esposos y respetan mucho a sus esposas. Shakira no se merecía eso”, aseguró.

La reconocida modelo de OnlyFans señaló que hasta el momento no había dicho nada por respeto a la cantante colombiana, pero después dio detalles de lo que le mencionaba el exjugador del Barcelona en ese entonces, en donde incluso llegó a ofrecerle un jet privado para recogerla en Londres.

“Nunca he dicho esto por respeto a Shakira, pero ahora les voy a contar todo lo que sé y me pasó a mí. Me enviaba desnudos, pero yo no los abría. Incluso, me ofreció un jet para recogerme en Londres. Me parece que eso es una falta de respeto”, puntualizó Suzy Cortez.