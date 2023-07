Esta no es la primera vez que Jenner asegura que nunca ha entrado al quirófano.

The Kardashians vuelve a dar de qué hablar tras su más reciente episodio.

Kylie Jenner, Kourtney Kardashian y Khloe Kardashian se enfrascaron en una conversación donde reflexionaron sobre los cánones de belleza y cómo estos les han afectado, pero además, como estos mismos cánones han sido generados por la familia Kardashian, causando mucha inseguridad entre sus seguidores y entre las mismas hermanas.

Así lo confesó Kylie Jenner, quien aseguró que por muchos años editó sus fotografías, para cumplir con cierta imagen, pero además, aprovechó la conversación para reiterar que nunca se ha sometido a una cirugía plástica.

“Una de las mayores ideas falsas sobre mí es que era como una niña insegura y que me operé tanto para cambiar toda mi cara, lo cual es falso. Sólo me he puesto rellenos (de bótox).

Siempre recuerdo ser la niña más segura de sí misma de la habitación. Siempre me quise a mí misma”.

Esta no es la primera vez que Jenner asegura que nunca ha entrado al quirófano.

Desde 2019, la madre de 25 años declaró estar “aterrorizada” por los rumores de sus cirugías, y desde entonces, mantiene la versión de que sólo utiliza rellenos.

“La gente piensa que fui al quirófano y reconstruí completamente mi cara, lo cual es completamente falso. ¡Estoy aterrorizada!, nunca lo haría. Uso rellenos. No lo niego”.

En ese entonces, la modelo también aseguró que si su rostro ha tenido un cambio tan radical ha sido porque aprendió a maquillarse.

“La gente no entiende lo que el buen maquillaje y los rellenos pueden hacer. El maquillaje es algo que me hace sentir facultad, me hace sentir bien y creo que es algo muy positivo”.