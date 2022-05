"Ambos están viendo a dónde va", contó una fuente cercana a la pareja, y agregó que 'no van a precipitarse en nada'

Jason Momoa y Eiza González aún no se apresuran a nada. Múltiples fuentes confirmaron que el actor de Aquaman recientemente comenzó a salir con la actriz de Ambulance, luego de que éste anunciara en enero que se separaba de Lisa Bonet después de casi 20 años juntos.

Momoa fue fotografiado asistiendo al estreno de la película Ambulance de Michael Bay de González el mes pasado, aunque no caminaron juntos por la alfombra roja.

Según una fuente, Momoa, de 42 años, y González, de 32, son “exclusivos” y se han estado viendo desde febrero “después de conocerse a través del trabajo y conexiones mutuas“.

“En este momento no es una situación muy seria y ambos están viendo a dónde va”, dice la fuente. “Han estado pasando tiempo juntos cuando han podido y haciéndolo funcionar entre sus dos apretadas agendas”.

La fuente dice que la actriz es una “persona muy divertida, dispuesta a cualquier cosa y bastante aventurera en su mayor parte“, y ella y Momoa “comparten el mismo espíritu“.

“Ella es más una persona de relaciones a largo plazo que una cita casual“, agrega la fuente sobre la actriz de I Care a Lot. En cuanto a Momoa, él es “un tipo muy bueno, muy generoso y feliz todo el tiempo; él es todo sobre el amor y la difusión del amor”.

“No es que no se lo esté tomando en serio, pero con sus hijos no se va a precipitar en nada rápido. Tenía mucho amor por Lisa y todavía hay mucho respeto mutuo en lo que a ella respecta“, explicó la fuente. Momoa comparte con Bonet a sus hijos Lola, 14, y Nakoa-Wolf, 13.

El actor de Dune rechazó previamente los rumores de que estaba saliendo con Kate Beckinsale después de que lo vieran dándole su chaqueta en la fiesta posterior a los Oscar de Vanity Fair en marzo.

“Fue una locura. Todo el mundo dice: ‘¿Están saliendo?’ No, no, era caballerosidad, la mujer tenía frío”, dijo Momoa a Extra. “Ella es muy amable, yo estaba siendo muy amable, solo siendo un caballero… Ahora, no le voy a dar mi abrigo a nadie”.