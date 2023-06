Shakira y Gerard Piqué han conformado una de las familias más glamorosas de los últimos años después de que se hayan conocido en 2010 y, fruto de esta relación, han tenido dos hijos por los nacimientos de Milan y Sasha, pero el divorcio producido en noviembre pasado alteró la dinámica familiar en su totalidad, más aún cuando el ex jugador blanqueó su relación con Clara Chía Martí.

Ambos se sometieron a distintas críticas por la forma en la que afrontaron la separación iniciada a mitad de 2022 y la artista colombiana tomó una mayor relevancia al momento de grabar canciones con filosas indirectas para su último marido. Ya alejado de las canchas, Piqué se mantuvo alejado de esta situación, aunque en las últimas horas recibió un apoyo inesperado por parte de un compatriota perteneciente a las tierras del país sudamericano: James Rodríguez.

En diálogo con la revista Semana, perteneciente a esas latitudes, el futbolista de 31 años concedió un extenso reportaje sobre su actualidad y se metió en la polémica con la mujer más poderosa de 2023, según la revista People. La entrevistadora fue adentrándose en el tema cuando empezó a decirle el nombre de distintas personalidades influyentes de Colombia para que explore una breve reseña sobre esa figura, hasta que llegó el turno de la compositora. “Ha dejado a Colombia en alto”, declaró en primera instancia.

Con el paso de las preguntas, la periodista Victoria Dávila se adentró en las canciones realizadas por Shakira en la Session #53 planificada por el productor argentino Bizarrap, TQG y Te Felicito, estas últimas en compañía de Karol G y Rauw Alejandro, respectivamente. “Fueron duras. Las escuché un poco, pero no, no me gustaron mucho”. En esas letras, las frases apuntadas contra el empresario causaron sensación en redes sociales, pero Rodríguez optó por la mesura: No, no me asombraron, a las mujeres sí, a mí no”.

“Creo que eso se arregla internamente, y más cuando tienes hijos. Pero, bueno, al final cada uno hace lo que quiere”, manifestó el segundo máximo goleador de la Tricolor. Y explicó: “No estoy de acuerdo cuando se publican o cuando se dicen cosas de una relación afuera. Se tienen que arreglar adentro, soy partidario de eso”.

Además, fue consultado por Piqué, a quien ha enfrentado en distintas oportunidades vistiendo la camiseta del Real Madrid con el Barcelona: “He estado con él varias veces, así que no te puedo hablar mal de él. Para mí es una buena persona”. Sin embargo, Dávila volvió a interrogarlo para conocer su opinión frente a los detractores del español por los duros términos del divorcio con la madre de sus hijos: “Hay mucha gente que habla mal de él, por lo que pasó. Pero para mí es buena gente”.

Las declaraciones de James Rodríguez suceden al mismo tiempo de su búsqueda por hallar un club después de su salida del Olympiakos de Grecia en abril pasado. El exitoso jugador con pasado en Real Madrid y Bayern Múnich continúa sin lugar en el fútbol profesional y, de momento, Sergio Agüero ya anunció que jugará dentro de Kunisports, equipo del Kun que integra la Kings League, torneo cuyo presidente es Gerard Piqué.