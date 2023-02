Andrés Soto Solís

asoto@repretel.com

Alajuelense goleó a Herediano en su casa, otra derrota que pone más incomoda a la afición Herediana.

Para Geiner Segura la desesperación después de los goles manudos, fue la clave para no lograr retomar el mando del juego por parte de Herediano.

“La Liga fue muy contundente, la Liga saca provecho de un balón parado, en un momento donde dominábamos el juego, después el segundo gol cae de una recuperación y ahí caímos en desesperación”.

A Segura le fueron constantes las preguntas sobre su continuidad, el técnico fue claro en que trabaja mucho pero de momento los resultados no se dan.

“Eso podría preguntárselo a ellos (directiva), estoy trabajando, estoy haciendo lo mejor que puedo, estaremos acá hasta el momento que ellos decidan, siempre que he llegado a un club siempre he hecho lo que me han pedido que es trabajar, se trabaja bajo un lineamiento que hay y bueno a veces las cosas no salen”.

Para el técnico herediano el resultado no refleja lo que el partido fue, asegurando que la Liga liquidó el partido muy rápido.

“Hoy perdimos de una manera en la cual no debimos haber perdido, nosotros dimos muchas decisiones en las que ellos se vieron beneficiados, nos liquidaron el juego muy rápido”.

La afición florense empezó a gritar el “Fuera Geiner” desde las gradas, situación que el entrenador asegura nunca haber vivido.

“Nunca había vivido, es primera vez que vivo esta situación, aquí hay un círculo, siempre el Herediano llega a la final, clasifica y gana el título, yo me he enfocado mucho en sacar el resultado como tal, yo sé que lo que nos puede dar estabilidad y es pasar este momento”.

Segura se comprometió a trabajar todavía más para intentar sacar adelante al Herediano.

“A mi me gusta trabajar, ser profesional, soy muy responsable, ya sabemos qué pasa algo si no se dan los resultados, es algo que paso por primera vez en mi carrera, esto me hace levantarme más temprano y trabajar más porque tengo que convencer a esta afición del trabajo que se hace”.

Además dejó un mensaje a la afición:

“La afición podemos irla cambiando a base de resultados, si hay paciencia”.