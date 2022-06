Cartaginés eliminó a Herediano de las semifinales y ahora espera rival para la final y así estar cada vez más cerca del añorado título.

“Darle la gracias a Dios, los muchachos están creyendo en el trabajo de todos, se ve mucho esfuerzo, mucha concentración, hoy dimos un paso adelante y esto nos sigue ayudando en creer en el juego que estamos creando”.

Segura destacó el coraje de sus jugadores para enfrentar a los florenses.

“Nos gusta muchísimo el coraje que mostraron hoy y esto es de ellos y de la afición”.

Ante la consulta de qué cambió con la llegada de Mauricio Wright el técnico brumoso habló sin ego y con mucha humildad.

“Sigo aprendiendo, el cuerpo técnico mío me ha ayudado muchísimo, la verdad es que tengo que ser honesto y tal vez algunos estén malinterpretando las cosas, pero esto es trabajo en equipo, el da su conocimiento, el manejo que tiene Mauricio Wright, si bien yo sigo siendo la cabeza me dejo ayudar y hay que ser humilde porque uno no sabe todo”.

¿Cómo manejó Geiner que se sumara un técnico de tanta experiencia como asisteste?

“Creo que me he preparado durante el tiempo, cuando dejé de ser técnico en Guadalupe seguí aprendiendo, aprendí a ser asistente ya siendo un técnico y Mauricio tiene mucho tiempo de estar en esto y yo vine con la convicción de que quería ver a este equipo en una final”.

La confianza y seguridad en su trabajo marcan el buen ambiente que hay hoy en el Cartaginés.

“Tengo la madurez para creer en mi trabajo y también me dejo ayudar, yo escucho a todos, es como cuando salimos a prepararnos, no tengo nada que esconder, Mauricio nos ha venido a dar una mano enorme”.

Ante la expulsión en el juego, la decisión de la línea de 5 le dio estabilidad al club brumoso.

“Tomamos la decisión de pasarlo a línea de 5, tampoco sufrimos muchísimo durante el partido, sabemos que es un equipo muy complicado y siempre dije una frase que era ‘tenemos que estar concentrados’, hoy se jugó tanto en la cancha como afuera”.

De cara a la final qué se puede esperar de este Cartaginés.

“Teníamos que dar este pasó, lo dimos en una circunstancia brava, no era fácil, tenemos que seguir por esta línea”: