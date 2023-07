Luis Fernando Suárez reapareció tras su salida de la Selección Nacional de Costa Rica.

El técnico dedicó una carta a los costarricenses narrando su paso por la tricolor tras su llegada en 2021.

Suárez, a través de sus redes sociales, publicó la carta mediante una fotografía.

“Tengo 63 años y me ha tocado durante muchas etapas de mi vida comenzar de nuevo.“

“Empecé esta nueva etapa de aprendizaje el 24 de junio de 2021, hoy 2 años más tarde termina ese máster en conocimiento del hombre.“

“Tuve excelentes maestros, los que me enseñaron por medio del ejemplo que siempre es mejor el bien común que el individual. Los que me dieron una clase magistral sobre cómo dejar de lado las diferencias conceptuales y solo trabajar por el objetivo.“

“Los que me dieron la clase ‘valentía’ en donde se enseña a tomar decisiones atrevidas. La materia ‘metas y objetivos’ me mostró que no es solo cómo conseguir el objetivo, sino que debes darte cuenta de que ‘caminos debes soñar’ para poder lograrlos.“

“Estuve en un curso llamado ‘contagio emocional’, los mejores profesores fueron los de más experiencia, fue una clase dada sin egoísmo. Los mejores alumnos éramos los más novatos y yo solo queríamos aprender todo de esos ‘viejos maestros’.“

“Al pensum se agregó una nueva clase, se llamó ‘números fríos’, la materia constaba de un solo problema que decía ¿cómo puedes lograr el objetivo teniendo en este momento solo el 10% de probabilidades de lograrlo y el 90% de perderlo en el intento.“

“El problema se resolvió cuando el profesor de ‘La Filosofía del Fútbol’ nos enseñó cómo aprender a enfocarnos en una meta y no dejarnos desviar del ruido externo y luego adoptamos para nosotros una frase de origen Bribrí y la convertimos en nuestra filosofía de vida: #AÑITAMIKILONA que quiere decir ‘juntos hasta el final’.”

“Así le ganamos a los ‘números fríos’ y nos dimos cuenta de que el fútbol es mucho más que números, es una forma de vivir.“

“La mejor enseñanza fue el amor y el respeto por un país, cuando vi con emoción como cantaban el himno antes del partido contra Nueva Zelanda, después de ver ese canto mi corazón ya sabía que ganaríamos y clasificaríamos al Mundial.“

“Hoy cuando termina una etapa en mi rodar por la vida, quiero agradecer a todos esos maestros que tuve en ese trasegar por un hermoso país lleno de gente inteligente y bondadosa.“

“Gracias, gracias, gracias. Nunca me cansaré de agradecer a mis jugadores de Costa Rica, mis verdaderos maestros, por darme la oportunidad de aprender muchas cosas nuevas y crecer como ser humano.“

El ex técnico se despidió con un “Luis Fernando Suárez, siempre aprendiz.“

Al mando de la tricolor, Suárez dirigió en 36 partidos, donde su primer torneo disputado fue la Copa Oro, el cual fue el último torneo que dirigió con La Sele.

Suárez se despidió prácticamente una semana después de su despido.