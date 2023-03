El goleador explicó que las condiciones para ir con Cuba no son buenas, donde no los alimentan bien y tampoco descansan en lugares adecuados.

Marcel Hernández quitó la gran duda sobre su presencia en la selección cubana, el jugador habló con FUTV donde habló sin tapujos de su decisión de no estar con su país.

“Cuando fui a la ultima convocatoria a Belice y Guatemala tomé la decisión, creo que no es el momento todavía, hay muchas cosas que cambiar, están dando pasos pero no alcanzan, hay que darle más comodidades al jugador, ustedes ven las comodidades de acá pero eso no pasa en Cuba”.

Hernández asegura que en Cuba no los tratan como jugadores profesionales en cuanto a condiciones.

“No comemos bien, no tenemos buenos hospedajes, hay que saber por qué hay jugadores que no quieren ir a la selección”.

Marcel al final cerro que

“La decisión de no ir a la selección por el momento es propia de Marcel, hasta cuando hayan cosas que cambien y favorezcan al jugador”.