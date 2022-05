Belinda Schüll, mamá de Belinda, ha apoyado un polémico comentario que insulta a Christian Nodal en redes sociales. La madre de la artista, compartió una publicación.

“Tantos escenarios recorridos, venciendo tantos obstáculos juntos. ¡Nada nos detiene! Te queremos Belinda”, manifestó junto a una imagen en donde sale toda la familia.” escribió por medio de sus redes sociales.

La fotografía, en seguida se llenó de comentarios. “Beli es lo máximo, please que ya no vuelva con el naco de Nodal”, escribió una usuaria en Instagram. Ante esto, la mamá de Belinda respondió con emoticones de aplausos apoyando el mensaje.

Esto le valió varias críticas, que la catalogaron como “Exsuegra tóxica” o maleducada: “Al final la clase se le sale a la “señora” debajo de todo el maquillaje y la ropa cara que cargan.” “Bien ardida Mamábeli nomás porque tuvo que despedirse de todo el dinero que Belinda le iba a sacar a Nodal.” “Ah! pero cuando viajaba en su jet privado no era un “naco”. ” “Aja como ya no las mantiene, mientras estuvieron de oportunistas todo bien.” Estas fueron algunas de las múltiples críticas que recibió la progenitora de la famosa cantante.

El polémico mensaje que la mamá de la cantante apoyó. (Foto: Instagram @schull.belinda).

¿Belinda Schüll contra Nodal?

Cabe mencionar que no sería la primera vez que la mamá de la artista se muestra en contra del intérprete de “Botella tras botella”. Cuando a mediados de febrero, el cantante anunció su separación de Belinda, su madre publicó un misterioso mensaje en sus redes sociales.

“La lealtad es lo primero, lo segundo y lo tercero, si no eres leal, no vales nada”, se pudo leer en una story de Instagram. Esta hizo que varios fans especulase que se lanzase de un dardo hacia el ex de su hija.