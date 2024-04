Un calvario, fue lo que vivió Eliecer Morales Sánchez, el asegurado que se sometió a una cirugía por una hernia en el Hospital de Quepos y terminó con una aguja quirúrgica en la cavidad abdominal. El asegurado de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) tuvo que soportar fuertes dolos y discapacidad parcial durante 18 meses.

Como si esto no fuera poco, la victima de presunta mala praxis refiere que acudió en varias oportunidades al mismo hospital, pero la doctora que lo entendía lo regresaba a casa. “No podía agacharme ni sentarme(…) no aguantaba el dolor (…) La doctora me dijo esto es normal lo que pasa es que usted es muy consentido”.