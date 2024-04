Tras el juego ante el Municipal Pérez Zeledón se dio a conocer un dato.

Kevin Chamorro cambió de representante. El jugador desde su llegada al club morado en 2022 ha ganado tres títulos nacionales. Fichado de la Asociación Deportiva San Carlos fue ganándose el campo y ahora es titular indiscutible, por encima de Esteban Alvarado.

El año pasado sonaba su salida de Tibás para un club internacional pero no se dio, actualmente es cuestionado por los aficionados, en lo que respecta a su nivel en cancha.

Cuando se le pregunto por una futura salida esto es lo que dijo.

“Eso lo maneja ahora mi representante, con esa nueva agencia en que estoy, lo tomo muy privado, para mi es mucho mejor más bien. No me dicen nada, eso lo hablan hasta con mi esposa, ni conmigo, ahora solo hablan con ella y para mi es mejor, así me enfoco en lo que tengo que enfocarme y listo“

Parece ser que Chamorro no tenía la mejor relación con su antigua agencia de representación. El guardameta podría salir en junio de la institución morada.