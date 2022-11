Inglaterra, Alemania y otras cinco selecciones europeas han confirmado que sus jugadores no finalmente llevarán el brazalete OneLove en la Copa del Mundo de la FIFA Catar 2022.

La medida llega después de que la FIFA amenazara con sancionar a los capitanes si incumplían el reglamento y hacían sus propias declaraciones sobre temas sociales, en lugar de seguir las directrices del organismo rector del fútbol.

OneLove, que promueve «la inclusión y envía un mensaje contra la discriminación de cualquier tipo», ha cobrado importancia en los preparativos del torneo en Catar, un país en el que la homosexualidad es ilegal.

Sin embargo, tras extensas discusiones entre la FIFA y una alianza de asociaciones de fútbol -Inglaterra, Gales, Bélgica, Alemania, Dinamarca, Suiza y Holanda-, el brazalete no se llevará.

En un comunicado conjunto se lee: «La FIFA ha sido muy clara al afirmar que impondrá sanciones deportivas si nuestros capitanes llevan los brazaletes en el terreno de juego.

Como federaciones nacionales, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan enfrentarse a sanciones deportivas, incluidas las amonestaciones, por lo que hemos pedido a los capitanes que no intenten llevar los brazaletes en los partidos de la Copa Mundial de la FIFA».

La misiva continúa explicando la decisión: «Estábamos dispuestos a pagar las multas que normalmente se aplicarían a las infracciones de la normativa sobre el equipamiento y teníamos un fuerte compromiso con el uso del brazalete.

Sin embargo, no podemos poner a nuestros jugadores en una situación en la que puedan ser amonestados o incluso obligados a abandonar el terreno de juego».

«Estamos muy frustrados por la decisión de la FIFA, que creemos que no tiene precedentes: escribimos a la FIFA en septiembre informándoles de nuestro deseo de llevar el brazalete One Love para apoyar activamente la inclusión en el fútbol, y no obtuvimos respuesta. Nuestros jugadores y entrenadores están decepcionados: son firmes partidarios de la inclusión y mostrarán su apoyo de otras maneras», cierra el comunicado de las siete federaciones europeas.

En otro comunicado, la Federación Holandesa de Fútbol (KNVB) -la campaña OneLove se originó en los Países Bajos- expresó su enfado y decepción por la postura de la FIFA.

«La KNVB y los jugadores de la selección holandesa quieren transmitir un mensaje positivo con OneLove y contra toda forma de discriminación.

Queríamos hacerlo en el Mundial junto con Inglaterra, Gales, Bélgica, Suiza, Alemania y Dinamarca», inicia el descargo el organismo que rige el fútbol en los Países Bajos.

«El grupo de trabajo de la UEFA, del que forma parte la KNVB, pidió a la FIFA el 19 de septiembre que adoptara el brazalete de capitán de OneLove.

Hoy, horas antes del primer partido, la FIFA ha dejado claro (oficialmente) que el capitán recibirá una tarjeta amarilla si lleva el brazalete de capitán de OneLove.

Lamentamos profundamente que no haya sido posible llegar a una solución razonable juntos», sigue la carta publicada en su web oficial.

«Estamos con el mensaje de OneLove y seguimos llevándolo a cabo, pero nuestra primera prioridad en el Mundial es ganar partidos.

No quieres que el capitán empiece el partido recibiendo una tarjeta amarilla.

Por eso hemos tenido que decidir con dolor en nuestros corazones -como grupo de trabajo de la UEFA, la KNVB y como equipo- abandonar nuestro plan».

«Esto va en contra del espíritu de nuestro deporte, que conecta a millones de personas.

En el próximo período, junto con los demás países implicados, analizaremos de forma crítica nuestra relación con la FIFA», finaliza el comunicado de la Federación de los Países Bajos.

En definitiva, no habrá brazaletes OneLove en la Copa del Mundo de Catar.

Foto: Getty Images