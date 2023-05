El papa Francisco formó parte del foro Estados Generales de la Natalidad, organizado en Italia por el Foro de las Asociaciones Familiares. Durante su participación en el evento, recordó algunas situaciones que vivió con personas que suelen tratar a sus mascotas como si fueran sus hijos.

El sumo pontífice afirmó que perdió la paciencia con una mujer que se acercó a él para pedirle la bendición para su hijo; sin embargo, tras esto, le mostró a su pequeño can que cargaba oculto en un bolso. “Señora, muchos niños sufren hambre y usted está con el perrito (…)”, respondió el papa al pedido de la ciudadana.

Esta no es la primera vez que el papa Francisco se refiere al tema y al trato que reciben por parte de algunas personas. A inicios del año pasado, la autoridad religiosa había criticado a las parejas que deciden no tener un hijo y que, en su lugar, prefieren adoptar a un perro, gato o algún otro animal.

“Muchas parejas no tienen hijos porque no quieren o tienen solamente uno porque no quieren otros, pero tienen dos perros, dos gatos (…). Sí, perros y gatos ocupan el lugar de los hijos. Sí, hace reír, lo entiendo, pero es la realidad. Y este hecho de renegar de la paternidad y la maternidad nos rebaja, nos quita humanidad”, había dicho el papa Francisco en una audiencia general del año pasado en el Vaticano.

En el mencionado encuentro, Francisco lamentó que el nacimiento de los niños se percibiera como “una carga sobre las familias” y esto “condiciona la mentalidad de las jóvenes generaciones, que crecen en la incertidumbre (…), en la desilusión y el miedo”.

Ante esta situación, el sumo pontífice solicitó a los países de Europa aumentar la tasa de natalidad y promover políticas “con visión de futuro”.