Los decretos sobre mascarillas, vacunación y ataques cibernéticos, ya se publicaron en el Diario Oficial La Gaceta.

Decreto sobre la mascarilla:

Según la reforma, los funcionarios de salud de primera línea y las personas que ingresen a establecimientos de salud de país serán los únicos obligados a utilizar la mascarilla.

Eso sí, se deja claro, que si la situación epidemiológica cambia, el Ministerio de Salud podrá variar los alcances del decreto.

Decreto sobre la vacunación:

Según la publicación, NO se elimina la obligatoriedad de la vacuna, sólo se insta a las instituciones públicas y a las empresas privadas a no sancionar a los que no están vacunados.

Además, se solicita a la Comisión de Vacunación que demuestre mediante estudios técnicos y cuáles funcionarios pueden ser sancionados por no estar vacunados.

Pasada la medianoche de este martes, el Gobierno informó que demoraría la publicación de los decretos, luego de que se se dieran “numerosas especulaciones, publicaciones engañosas y, hasta, amenazas de denuncias penales”.

Dayhan Céspedes

