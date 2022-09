Jordi Cruyff, director deportivo del FC Barcelona,​​ aseguró en que la gran cantidad de incorporaciones realizadas en el reciente mercado de fichajes fueron con el afán de «seguir su sueño».

A pesar de las preocupaciones por la endeble situación económica, el club catalán sumó al plantel a Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessié, Andreas Christensen, Hector Bellerin y Marcos Alonso.

El nuevo equipo de Xavi sobresalió en este inicio de temporada al sumar 13 puntos en sus primeros cinco partidos en La Liga , aunque también fue una sorpresa la capacidad del Barça para ganarle la pulseada a otros clubes poderosos de Europa.

Raphinha y Koundé, por ejemplo, estuvieron vinculados a Chelsea antes de decidirse por el conjunto culé. El neerlandés, sin embargo, insiste en que el Barça se mantiene como una gran vidriera.

«Barcelona tiene un imán, es hermoso», le dijo Cruyff a Guillem Balagué, antes de la Cruyff Legacy Summit, evento de su fundación.

«Se nota el orgullo en los ojos de los jugadores cuando tienen la oportunidad de fichar por Barcelona y eso ha ayudado mucho, poder competir con clubes con mayores presupuestos y mejores salarios», ahondó el directivo blaugrana.

En este contexto, Cruyff cree que quienes critican la política de transferencias del club no comprenden, y agrega: «He notado que el 99% de la gente no entiende el juego limpio financiero español (Fair Play), cómo encajar ese rompecabezas…. Es algo que no entenderás en una hora, es más complejo y complicado. Incluso cuando tienes dinero, no puedes gastarlo».

«Las noticias que han salido sobre nosotros no siempre son precisas, y entiendo que la gente escuche eso y piense que lo que ha hecho Barcelona, quizá, no sea elegante. Es cuestión de entender el Fair Play. Nuestro trabajo era, dentro de las estrictas reglas del fútbol español, mejorar el equipo. Ahora tenemos una plantilla que puede competir con todo», afirmó.

En la misma línea, el neerlandés, ex técnico con breve paso por la Selección ecuatoriana, defendió el proceder de la institución catalana. «Hemos tomado buenas decisiones financieramente porque se puede ver en la última semana de la ventana cómo han subido los valores. Tenemos una plantilla para el futuro. El futuro está aquí y el presente está aquí. Tenemos cosas que debemos mejorar, pero el club tuvo que tomar esa decisión en verano (europeo)», comentó.

Foto: Getty Images