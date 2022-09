En el marco de la segunda fecha del grupo C de la UEFA Champions League y gracias a un triunfo en el Allianz Arena por 2-0, Bayern Munich estiró su racha positiva ante Barcelona .

El elenco alemán ganó nueve de sus 12 partidos de UEFA Champions League contra el conjunto español, incluyendo los últimos cinco seguidos. Contra ningún equipo registra más victorias en la competición, mientras que el Blaugrana contra ningún otro cayó en tantas ocasiones.

En estos 12 encuentros, en los que el Barça apenas rescató un triunfo y dos empates, el club bávaro anotó 30 goles; sólo Real Madrid, ante el propio Bayern, tiene más tantos ante un mismo rival en el torneo (34).

Además, en los últimos cuatro enfrentamientos entre sí, los de Múnich se imponen por un contundente resultado acumulado de 16-2. Según la agencia Opta, los alemanes sólo necesitaron 30 remates a puerta para lograr sus 16 conquistas. Dicha seguidilla incluye la histórica paliza por 8-2 en los cuartos de final de la Champions 2020.

16 – El Barcelona ha encajado 16 goles con los últimos 30 remates a portería que ha recibido por parte del Bayern de Múnich en la Liga de Campeones (cuatro partidos). Terror. pic.twitter.com/Bo5LT1D49Q

— OptaJose (@OptaJose) September 13, 2022

Por otra parte, cabe destacar que los dirigidos por Julian Nagelsmann no sólo se lucen ante los culés: acumulan 30 cotejos por la fase de grupos de la Champions sin conocer la derrota (igualaron el récord del Madrid, que lo consiguió entre 2012 y 2017).

30 – @FCBayernEN haven’t lost any of their last 30 CL group matches (27S 3U), equalling Real Madrid’s record from 2012 – 2017. Invincible. #FCBFCB #UCL

— OptaFranz (@OptaFranz) September 13, 2022

Asimismo, el Bayern resultó vencedor en 36 de sus últimos 38 partidos en la fase de grupos de la Champions en casa, con las excepciones de la caída 3-2 contra Manchester City en diciembre de 2013 y el empate 1-1 ante Ajax en octubre de 2018.

Foto: Geert van Erven/Orange Pictures/BSR Agency/Getty Images