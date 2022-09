Después de sufrir su primera derrota oficial desde abril, el entrenador de Tottenham , el italiano Antonio Conte , no pudo esconder su frustración. Es que los Spurs no pudieron encontrar el gol y terminaron sufriendo los goles de Sporting de Lisboa en los instantes finales.

“El juego en la primera mitad estaba en equilibrio. En la segunda parte intentamos presionar y tuvimos buenas ocasiones de gol. Entonces, al final, estamos hablando de una dura derrota», comenzó diciendo el italiano en charla con SPURSPLAY.

“Concedimos un gol de tiro de esquina y, seguro, podemos hacerlo mucho mejor. Luego concedimos otro gol dos minutos después. Tenemos que trabajar en todos estos aspectos porque el nivel de la Champions League es un nivel importante y tenemos que intentar mejorar porque cada partido es muy difícil», agregó.

El conjunto spur había arrancado la competencia con una buena victoria sobre Marsella en casa, pero no pudo estirar su buen momento en Portugal. «El partido contra el Marsella fue difícil, lo mismo hoy. Seguro, al final, no merecíamos ganar, pero al mismo tiempo, no merecíamos perder», explicó el DT.

“Jugamos contra un equipo que está acostumbrado a disputar esta competición. Es importante. Jugar en esta competición significa que eres capaz de manejar todas estas situaciones», indicó Conte sobre el nivel que es necesario exhibir en la Liga de Campeones.

«Seguiremos trabajando para tener una buena reflexión sobre el juego, tomar las situaciones positivas y trabajar en las situaciones negativas”, cerró el italiano, que ahora deberá preparar a los Spurs para el encuentro del sábado ante Leicester City.

