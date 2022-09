Después de la victoria agónica ante Ajax, con gol de Joel Matip cerca del final, Jurgen Klopp habló con la prensa y destacó el «carácter» de su equipo para quedarse con los tres puntos, en una noche en la que parecía que la pelota no quería entrar.

Liverpool fue dominador de las acciones en Anfield, pero el conjunto neerlandés le complicó la historia cuando le empató el partido a los 27 minutos con su primera chance neta de gol. Los Reds buscaron el triunfo con los sudamericanos Luis Díaz y Darwin Núñez en cancha, y tuvieron recompensa en el final.

«La reacción estuvo bien, no perfecta pero estuvo bien. En el descanso les dijimos a los chicos que después del gol nuestra presión ya no parecía tan fuerte como antes. Estaba claro que teníamos que seguir jugando al fútbol porque para el Ajax fue muy difícil defendernos hoy, tuvieron que trabajar mucho», comenzó diciendo el alemán ante la prensa.

Y agregó: «El carácter fue lo más importante, pero nadie se deja llevar por esta noche, no es que los chicos se sentaron en el vestuario y no pueden bajar los brazos (por seguir festejando). En realidad, es más un alivio. Nos demostramos que podíamos a nosotros mismos y al mundo. Los chicos realmente reaccionaron, eso me gustó mucho».

«La reacción para mostrar que aún somos capaces de hacer este tipo de cosas, eso fue lo más importante esta noche», completó el alemán sobre ese asunto. Al mismo tiempo, remarcó que deberán mejorar la eficacia si no quieren sufrir como contra el Ajax.

«No sé el número exacto, pero escuché que tuvimos 25 remates. Lo que es bueno, contra un equipo fuerte, con mucha confianza, absolutamente convencido de su forma de jugar, y les causamos muchos problemas. Pero fue un paso atrás conceder un gol en la primera chance del oponente», explicó.

Por último, Klopp se mostró satisfecho de haber podido dejar atrás la goleada de la semana pasada en manos de Napoli, en el estreno por la Champions. «Creo que si pones los dos juegos, Napoli y el de esta noche, uno al lado del otro, probablemente no reconozcas que es el mismo deporte», comentó.

«Fuimos un equipo completamente diferente: el fútbol que jugábamos, la forma en que defendíamos, todo fue diferente. Mucha mayor intensidad, mucha más agresividad, más valiente, más inteligentes. Como dije, todo fue mejor. Fue un primer paso, nada más, no más que eso, pero todo estuvo bien», cerró.

