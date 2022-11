A solo unos días de hacer público su acuerdo legal junto a Shakira, Gerard Piqué reapareció ante las cámaras y hasta otorgó unas palabras.

Dejó claro que está listo para dar vuelta a la página tras obtener su “libertad”.

En entrevista con el creador de contenido Ibai Llanos para su canal de Twitch, el ex jugador del Barcelona aseguró encontrarse “bien” y “en paz” con el momento de su vida en el que se encuentra.

Tanto así, que finalmente está listo para hablar con la prensa tras una larga temporada alejado de ellos.

“Hacía tiempo que no hablaba, creo que la última vez fue hace meses, en el Camp Nou di un pequeño discurso, pero con prensa hace meses que no hablo”, contó Piqué.

“Ahora estoy libre de decir, ya no es eso de tener que estar encasillado y responder lo que toca”, añadió de manera contundente.

Y todo parece indicar que el astro del balompié tomó de la mejor manera su retiro de las canchas; de hecho, lo considera una nueva oportunidad de disfrutar de su vida sin presiones.

“He disfrutado muchísimo de mi carrera futbolística, pero ahora tener la libertad de no estar cada día entrenando. Ni los fines de semana ocupados con partidos, me va a dar la oportunidad de centrarme en otras muchas cosas que quiero hacer“, señaló.

Para sorpresa de muchos, Gerard Piqué se sinceró sobre su perspectiva ante la atención mediática que recibió durante los meses que siguieron a su ruptura con Shakira.

Al respecto indicó que los ataques hacia su persona lo hicieron alejarse de los reflectores:

“Hay veces que tengo ganas de hablar, tengo ganas de dar espectáculo y hay veces que no. Durante estos meses es que no tenía ningunas ganas“.

Piqué finalizó su intervención detallando que a partir de ahora hará caso omiso al drama y se enfocará en:

“Exprimir cada día de mi vida como si fuera el último, porque me lo estaba pasando bomba. Y espero, ahora que me he retirado, seguir viviendo de esta manera”.