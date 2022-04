El polémico tiktoker español Naim Darrechi, ha sembrado polémica en las redes debido a que ha anunciado que se cambiará legalmente de sexo y empezar a considerarse mujer porque, según sus declaraciones, estas tienen más derechos que los hombres.

“En España existe una desigualdad legislativa muy grande. Los hombres tienen menos derechos que las mujeres”, expresó.

La ahora tiktoker, según su cambio de sexo anunciado, confirmó que ahora su nombre es Naima Alejandra Darrechi. Además, hizo un llamado a todos aquellos hombres que quieren tomar la misma decisión que él.

Su anuncio en TikTok, donde cuenta con 28 millones de seguidores, ha sembrado gran controversia. Cabe destacar que ya ha protagonizado otros escándalos.

“Tendría que haber un baño para homosexuales”

Esto no fue todo, el ‘influencer’ aseguró en un directo de Tiktok con más de 7.000 espectadores, que tendría que haber un baño habilitado para homosexuales.

“Tendría que haber un baño para homosexuales. ¡No lo digo a malas! Si separar a las mujeres a los hombres porque entre ellos puede haber atracción, si un hombre puede sentirse atraído por un hombre pues no vaya a la misma ducha. ¡Tienen ventaja!”, explicó Darrechi, acompañado de otro ‘influencer’, Jose Nogales.

Sus mentiras para tener sexo sin protección

Una de las controversias más comentadas fue cuando Darrechi explicó en julio de 2021 que no usaba protección en sus relaciones sexuales.

El tiktoker ha protagonizado varios escándalos. (Foto: Instagram @naimdarrechi).

“¿Cuándo acabas dentro de ellas no te dicen nada?”, le preguntaba su compañero. “Sí, pero bueno, yo les digo que tranquilas que soy estéril, que me he operado para no tener hijos”, dijo entre risas.

Días después, pidió disculpas. “Quiero pedir perdón por mi inconsciencia. A veces no me doy cuenta de la responsabilidad que tengo […] Perdón, mi culpa. Todo lo que digáis sobre eso, tenéis razón. Ha sido mi cagada, lo siento”, manifestó.

No obstante, sus gestos lo han hecho consolidarse como uno de los influencers más polémicos de España.