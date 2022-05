Dicen que el amor no tiene edad. Eso lo sabe muy bien Giuseppe D’Anna, de 19 años, que acaba de pedirle matrimonio a su novia de 76, a quien considera “su alma gemela”. El tiktoker de Nápoles (Italia), cuenta con más de 300 mil seguidores en la red social y compartió la noticia de este momento de su vida. “Nuestra promesa”, tituló en su perfil de Tiktok (@milina_gatta). En él, le hace la petición formal de matrimonio a la mujer, a quien aparentemente el adolescente le dedica la cuenta, porque los seguidores se refieren a ella como “la señora Milina”.

En el clip s D’anna se arrodilla frente a la adulta mayor, cargando varios globos de corazones. A continuación muestra un anillo de brillantes con el que selló el compromiso. Termina su pedida de mano con un beso a su ahora prometida. El chico también presentó una serie de fotos de la pareja. “Este es solo el comienzo”, escribió para acompañar las imágenes.

Desde que abrió su cuenta en esa red social, en junio del año pasado, Giuseppe comparte diariamente en más de un corto la convivencia con su pareja, con quien se lleva 57 años. El tiktoker ha subido cientos de vídeos junto a su prometida. En ellos, se les ve haciendo todo tipo de planes de pareja, bailando o respondiendo dudas de los usuarios acerca de su peculiar relación.

Reacciones

Como cabe de esperar, este hecho generó todo tipo de comentarios. Hay usuarios optan por no creérselo. Incluso algunos han asegurado que se trata de su abuela y que se trata de una broma. Otros han apuntado que la pareja generalmente se besa en la mejilla.Mientras que no faltan aquellos que piensan que el joven únicamente va detrás del dinero de la mujer. No obstante, por otro lado, hay otros, que sí que piensan que pueda ser cierto.

“Creo que se lo tomaron un poco en serio cuando dijeron que les gustaban las chicas mayores”; “Literalmente tiene la edad suficiente para ser su tatarabuela”; “¿Cuántos miles de millones tiene la abuela en su cuenta?”, y “Siento que es su abuelita, solo que se tienen mucha confianza”.“No escuches a los que comentan con odio, has lo que te haga feliz, ama a quien sientes que es adecuado para ti”, fueron algunos de los comentarios en redes.