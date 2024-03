Y no es un afiche tradicional que muestra simplemente el logo de los juegos, es una especie de fresco gigante que muestra la ciudad de París de una manera muy colorida, en donde se representan 47 deportes olímpicos y paralímpicos. El afiche incluye a 40.000 personajes y es el resultado de 2.000 horas de trabajo de su diseñador, el artista francés Ugo Gattoni.

La Torre Eiffel atraviesa el Estadio de Francia. Los Inválidos, donde está la tumba del exemperador Napoleón tiene una pista de Jockey sobre hierba. En el techo del Arco del Triunfo están jugando tenis en silla de ruedas… El encargado de crear con un pincel este París único, al mejor estilo del Art Deco, es Ugo Gattoni, artista francés. “Hay muchísimas cosas: deportistas, monumentos de París, público, barcos. Me encanta la paleta de París 2024 que es The Look of the Game [la identidad visual del evento] que a estar en toda la ciudad durante los Juegos Olímpicos”.

Se observa en el fondo la llama Olímpica llegar en buque de tres mástiles al puerto francés de Marsella procedente de Grecia. Las olas que representan las competencias de surf en Tahití. Un escenario onírico donde el tiempo se alarga, como el tiempo que le dedicó Ugo Gattoni.

“Fueron 2.000 horas durante cuatro meses, unas 15 horas al día, sin sábado ni domingo: un túnel. Pero me encantó dibujarlo”. Se trató de una pausa lúdica para el diseñador gráfico de 36 años.

“Era muy importante que lo hiciese una mano francesa, pero artesanal. Todo mi trabajo es a mano y toma meses o años. Trabajo para casas de lujo como Hermès o Cartier en Francia. Son proyectos que dan el tiempo al tiempo.

Le divierte jugar ¿Dónde está Wally? (También conocido como ¿Dónde está Javier?) con el afiche de París lo podrá hacer. Hay ocho mascotas están escondidas entre los múltiples elementos que componen el afiche.

“Cada vez que pasó delante de este cuadro encuentro un nuevo detalle y eso es lo que me parece formidable. No quiero adelantarme mucho para dejarles a ustedes también la sorpresa. Para mí siempre es un placer volver a mirar los afiches y decirme: ¡ah mira esto no lo había visto, esto es nuevo! Y me parece una excelente idea de Ugo Gattoni de dejarnos estas sorpresas”, aseguraTony Estanguet, presidente de París 2024.

Un afiche rectangular que en realidad son dos. Un díptico. A su izquierda, está el diseñado para los Juegos Olímpicos del 26 de julio al 11 de agosto. A su derecha el de los Juegos Paralímpicos del 28 de agosto al 8 de septiembre.